Novo Nissan Leaf vai trazer ProPilot para fora do Japão

O ProPilot é descrito pela Nissan como uma tecnologia que oferece níveis crescentes de autonomia e que foi criada para tornar a condução mais segura e divertida. O sistema já está presente em algumas viaturas da marca no Japão e traz, na versão atual, funcionalidades semelhantes ao Autosteer e ao Traffic Aware Cruise Control do Autopilot da Tesla.

No vídeo agora divulgado, a Nissan explica que o ProPilot assiste o condutor na orientação, aceleração e travagem do veículo. O condutor consegue retomar o controlo a qualquer momento.

A versão final do Leaf de nova geração deve chegar ao mercado em setembro e esta será a primeira vez que o ProPilot pode ser desfrutado fora do Japão. O novo carro deve trazer uma bateria de 60 kWh, permitir autonomias de até 320 quilómetros e estará disponível com um preço a competir com o Chevy Bolt EV e com o Tesla Model 3.