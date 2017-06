Blackberry apresenta resultados financeiros abaixo do esperado

A Blackberry anunciou os resultados financeiros do trimestre que passou e desiludiu os investidores. Na sequência do anúncio, o preço das ações desceu 12%.

A estratégia de apostar no software e nos serviços não parece estar a resultar para a Blackberry. No trimestre que passou, as vendas baixaram 4,7% e as receitas chegaram aos 101 milhões de euros. Os analistas referem que a empresa só deu lucro devido à entrada de um pagamento de 940 milhões da Qualcomm para resolver uma questão de royalties.

Os investidores ficaram desiludidos com este desempenho financeiro, especialmente porque as ações, no trimestre, subiram 60% devido à crença de que as vendas de software iriam mesmo “rebentar a escala”, lembra o ArsTechnica.

Recorde-se que a empresa passou para terceiros a produção de telefones, com uma quebra significativa nas receitas.

Os executivos da Blackberry congratularam-se por estes resultados financeiros do trimestre, mas o mercado, analistas e investidores não parecem muito crentes na viabilidade da empresa.