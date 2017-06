Nvidia alia-se à Volvo e outros fabricantes para desenvolver carros autónomos

A Nvidia anunciou várias parcerias firmadas com o objetivo de criar um sistema de Inteligência Artificial para carros autónomos mais robusto e seguro.

A parceria entre a Nvidia, a Volvo e a Autoliv pretende acelerar o desenvolvimento da tecnologia para carros autónomos e ter os primeiros automóveis na estrada, com a plataforma Drive PX, a partir de 20121. O objetivo parece ser ambicioso, especialmente se se considerar que é necessário fazer testes de segurança e ainda ultrapassar os obstáculos legais que possam surgir. O trio de empresas vai contar com a colaboração da Zenuity que já está a criar tecnologia de próxima geração para este tipo de veículos. A Nvidia ganha o apoio de fabricantes automóveis e estes conseguem acesso a uma das plataformas de IA mais avançadas.

Por outro lado, a Nvidia anunciou ainda um acordo com a ZF e a HELLA para oferecer tecnologia de Inteligência Artificial com certificação de segurança de New Car Assessment Program, ou NCAP. A meta é que esta solução esteja certificada antes de ser implementada massivamente pelos fabricantes de carros, explica o Hot Hardware.

Com este último acordo, vai ser possível ter acesso a um sistema completo que integre câmaras frontais, software de apoio e sistemas de radar mais seguro.

«O nosso trabalho com a ZF e a HELLA vai trazer soluções de condução autónoma de IA que incluem a certificação NCAP para milhões de carros», explicou Jensen Huang, CEO da Nvidia.