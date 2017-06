Liga dos Campeões transmitida no Facebook

A Fox Sports anunciou uma parceria com a UEFA que lhe vai permitir transmitir partidas da Liga dos Campeões da próxima época em direto no Facebook.

O acordo abrange apenas os utilizadores que estejam a ver a partir dos EUA. O canal especializado em desporto Fox Sports anunciou um acordo com a UEFA para a transmissão dos jogos da Liga dos Campeões no Facebook.

A Champions já foi uma das competições mais vistas em todo o mundo, mas tem vindo a perder espectadores, nomeadamente devido às restrições impostas.

Os jogos agora vão passar a ser mostrados a todos os que consigam visitar a página dos EUA da Fox Sports no Facebook. A estratégia do canal passa também pela transmissão dos jogos através da Fox Sports GO, numa medida para agradar aos espectadores mais velhos.

Por agora, sabe-se que serão transmitidos dois jogos da fase de grupos por dia, quatro partidas dos oitavos de final e quatro encontros dos quartos de final. Não há confirmação ainda sobre os jogos das meias-finais e da final.