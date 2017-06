Elon Musk já começou a cavar túneis em Los Angeles

Elon Musk escreveu no Twitter que a máquina Godot já começou a trabalhar. Esta máquina foi desenvolvida para escavar túneis e é uma peça importante para a construção de uma rede subterrânea que possa ser usada para escoar melhor o trânsito e evitar congestionamentos.

O líder da Tesla e da SpaceX esteve em conversações com o mayor de Los Angeles para conseguir as autorizações necessárias para fazer as escavações.

A The Boring Company prevê que, no futuro, as grandes metrópoles tenham as estradas normais e uma rede de túneis onde carros, bicicletas e peões circulam dentro de grandes trenós, controlados autonomamente. Durante uma demonstração do conceito, uma viagem de 30 minutos passou a demorar apenas cinco.