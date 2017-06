Sony quer voltar a gravar discos em vinil

A Sony tem planos para reapostar no vinil: depois de leitores de discos, a empresa quer gravar músicas de alguns artistas japoneses neste formato, numa fase inicial.

A Sony terá detetado um aumento na procura por músicas em vinil e quer voltar a reentrar neste segmento. A aposta inicial é em música japonesa e a produção deve começar em março do próximo ano. Segundo o Nikkei, a Sony já está a preparar um estúdio no país do Sol Nascente para produzir os discos localmente.

A principal dificuldade parece prender-se com encontrar engenheiros que possam executar o processo de fabrico.

A empresa terminou a produção de discos em vinil em 1989, sete anos depois de ter começado a produzir discos compactos. Atualmente, a procura por CDs está em declínio e o movimento do vinil está a ganhar força de novo.