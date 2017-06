Facebook: drone solar e que traz acesso à Internet aterra com sucesso

A Facebook anunciou que à segunda foi de vez e que conseguiu colocar o drone Aquila a voar durante uma hora e 46 minutos e fê-lo aterrar com sucesso.

Da primeira vez que o Aquila subiu aos céus, o voo durou 96 minutos e acabou com o aparelho a despenhar-se contra o solo, devido às condições atmosféricas. Agora, a Facebook explica que conseguiu fazê-lo aterrar com sucesso, aprendendo lições valiosas com a primeira experiência.

Os drones Aquila são uma das ideias da Facebook para trazer acessos à Internet a locais mais remotos. Os drones são alimentados a energia solar e incluem, agora, centenas de sensores para recolher dados, software de piloto automática, rádios e melhores acabamentos do qeu a primeira versão. O trem de aterragem é substituído por paineis em kevlar, noticia o Engadget.

Este segundo voo também se destinou apenas a recolher informações sobre o comportamento do drone no ar, para criar modelos aerodinâmicos mais eficientes.Ainda não se sabe quando é que o primeiro Aquila será colocado no ar e cumprirá efetivamente a missão de fornecer acesso à Net.