Os aspiradores robóticos que trabalham por si; o homem com uma antena ligada ao cérebro; o malware que parou uma central nuclear ucraniana

Ponha o dedo no ar quem gosta de aspirar a casa! Ninguém, certo? A tecnologia dá uma ajuda… e nós também. Juntámos os quatro melhores aspiradores robóticos que pode comprar em Portugal. Depois, colocámo-los em ação. O teste até envolveu peripécias com gatos. O Paulo Matos conta tudo.

O Hugo Séneca esteve à conversa com duas pessoas muito singulares. Neil Harbisson transformou-se num ciborgue ao ter implantado uma antena no cérebro (a sério!) o que lhe permite ver cores que só existem lá fora, no Espaço; e, por cá, Raul Moreira Vidal deu a sua última aula na Faculdade de Engenharia do Porto, um percurso de 40 anos muito focado na indústria do software.

E esta foi a semana em que se comemorou uma década de iPhone. Afinal, que mudanças trouxe ao mundo o smartphone da Apple? Muitas e podemos dizer-lhe, já, que não existe outro dispositivo que nos últimos 10 anos tenha mudado tanto as nossas vidas quanto o telefone que Steve Jobs mostrou em janeiro de 2007 e que chegou às lojas em junho desse ano.

Não somos saudosistas, mas há uma empresa que tem aproveitado bem esse sentimento. A Nintendo lançou o ano passado uma reedição de uma das suas consolas de maior sucesso. E a verdade é que essa NES mini Classic Edition esgotou e hoje já vale mais do dobro em sites como o eBay. Com a lição estudada, a empresa japonesa anunciou esta semana o lançamento de outra consola “revivalista”. A SNES chega em setembro e até traz um jogo que é uma sequela aguardada desde os anos 90.

Tem impressora em casa? Imprime muito? O Sérgio Magno andou a fazer contas e chegou à conclusão que um litro de tinta para tinteiros pode custar €3000! O valor impressiona. Mas o tempo de comprar tinteiros pode ter os dias contados. Pelo menos pode ser essa uma das consequências de um novo serviço da HP.

E o Sérgio foi até aos Alpes. Não para esquiar num glaciar, mas para colocar à prova as capacidades do novo Qashqai que chega ao mercado no final do ano. Por trilhos montanhosos e muito sinuosos, ficou com uma ideia muito definida sobre as capacidades do novo SUV da Nissan e, claro, toda a tecnologia integrada.

Como sempre, nesta edição semanal, temos muito mais conteúdo preparado especialmente para si. Relógios inteligentes (e não é que a Mont Blanc tem um smartwatch?); uma câmara fotográfica analógica (mas ainda se faz disto?) que fotografa e imprime; um jogo que o coloca, literalmente, a dar murros no ar; e até incluímos algumas das novidades do Simplex +17 e um texto que revela as capacidades destrutivas do ataque de malware que obrigou uma central nuclear ucraniana a desligar os sistemas informáticos.