Haven, a app desenvolvida por Snowden para proteger portáteis

Snowden falou desta app a Jacqueline Moudeina, uma advogada do Chade que se tornou conhecida como defensora dos direitos humanos contra o ditador Hissène Habré. Agora, a app Haven, desenvolvida por Edward Snowden, foi apresentada publicamente. A ideia é instalá-la num smartphone Android e deixá-lo em cima do portátil, quando ele fica no escritório ou num quarto de hotel. A app fica a correr e envia notificações para o seu telefone principal sempre que detete movimento, luzes ou o telemóvel seja movido. A Haven permite tirar fotos, guardar sons e até registar alterações na aceleração ou nas luzes nas imediações e envia esse registo para o utilizador, de forma encriptada, através do Signal, explica o The Verge.

Recorde-se que o ex-analista da NSA não usa telemóveis desde 2013, com receio de estar a ser espiado e já pediu a vários jornalistas que deixem os seus aparelhos móveis no frigorífico do quarto do hotel, para evitar qualquer gravação ilícita através dos microfones ou câmaras.

Nos últimos anos, Snowden tem passado algum tempo a desmontar e analisar smartphones e alertou os utilizadores de que a maioria tem três microfones e vários sensores de áudio, movimento e luz, sendo que os iPhones conseguem ainda detetar alterações na aceleração e na pressão barométrica. Todos estes sensores são potenciais portas de entrada para levar a cabo operações de vigilância e espionagem sobre os utilizadores.

Snowden tem trabalhado no Guardian Project, que visa ajudar defensores dos direitos humanos em todo o globo e esta app já foi mesmo enviada para 60 ativistas do grupo colombiano Movilizatario para manter dispositivos a salvo e enviar registos de sons e imagens caso fossem raptados a meio da noite. A Haven foi instalada nos telefones principais e envia as notificações para o telemóvel de um amigo.

A Haven foi criada por programadores situados em todo o mundo, colaborando remotamente e é uma app de código aberto e livre, que pode ser examinado, enriquecido ou adaptado por qualquer um.