Reino Unido vai ter mais escolas com cafés Raspberry Pi

A experiência com o Raspberry Pi Café numa escola de Partington, no Reino Unido, foi um sucesso e a UKFast anunciou que vai investir mais cem mil libras para a abertura de outros cinco cafés semelhantes. Nestes estabelecimentos, localizados em cinco escolas de Manchester, os alunos vão ter acesso a computadores Raspberry Pi de forma a aumentar o interesse pela programação básica e por mexer com hardware. A UKFast emprega professores que visitam 50 escolas e 57 mil alunos todos os anos para dar aulas especializadas, workshops e patrocinar clubes de código.

O investimento da empresa nestes cafés não é totalmente inocente, uma vez que conta com mais de 400 funcionários e está em expansão, pelo que estes alunos poderão vir a ser seus funcionários. Por outro lado, ao instruir melhor os alunos, poderá ajudar a reduzir a rivalidade por profissionais técnicos qualificados, que “obriga” as empresas a pagarem mais.

A iniciativa vai focar-se em escolas que têm mais dificuldades em conseguir recursos para a educação digital e em escolas só de raparigas, que tradicionalmente são menos focadas neste tipo de temas.