Tesla prepara-se para construir carrinha depois do Model Y

«Tenho os elementos nucleares de desenho e engenharia na minha cabeça há quase cinco anos. Mal posso esperar para construi-la», disse Musk no Twitter, na mensagem onde confirmou os planos para criar uma carrinha. Este modelo deve começar a ser produzido depois de se iniciar a construção do Model Y, que vai usar a mesma plataforma do sedan Model 3 e que está prevista começar em meados de 2019, noticia a Reuters.

Recorde-se que a Tesla está a planear investir e desenvolver vários modelos diferentes de veículos, desde carrinhas comerciais, passando por autocarros e até por SUV compactos.

Em abril, Musk disse que os planos para a carrinha seriam conhecidos dentro de 18 a 24 meses.