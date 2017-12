WhatsApp “abandona” Blackberry OS e Windows Phone

A WhatsApp anunciou o fim do suporte da sua app para sistemas operativos móveis menos populares, como o Blackberry OS ou o Windows Phone até à versão 8.0.

O fim do suporte está explicitado na secção de Perguntas e Respostas do WhatsApp. A app de mensagens, agora detida pelo Facebook, vai abandonar o Blackberry OS e o Windows Phone até à versão 8.0 a 31 de dezembro. Na prática, a aplicação ainda vai funcionar depois dessa data, mas os responsáveis escrevem que pode deixar de o fazer a qualquer momento. Para já, sabe-se que não vai ser possível criar novas contas ou fazer a verificação de contas a partir do dia 1 de janeiro, noticia o Engadget.

A WhatsApp tem vindo a revelar novas funcionalidades, como a possibilidade de apagar mensagens ou partilha de localizações em tempo real e os sistemas operativos móveis mais antigos não têm conseguido acompanhar nestas novidades.

Para o Windows Phone, os aparelhos com versões posteriores à 8.0 devem conseguir continuar a usar o WhatsApp sem complicações.