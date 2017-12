Histórico sistema operativo da Apple vai ser código aberto em 2018

Al Kossow, curador do Computer History Museum, confirmou que o código fonte do Lisa vai ser aberto algures no próximo ano. O computador Lisa surgiu em 1983 e custava cerca de dez mil dólares. Foi este sistema que lançou as bases para o macOS, sistema operativo que a Apple criou mais tarde, explica o ArsTechnica.

Steve Jobs inspirou-se em algumas interfaces visuais que suportavam inputs do rato durante uma visita ao Xerox PARC. O fundador da Apple desenvolveu então o Lisa, o sistema que continha uma interface gráfica, suporte ao rato e um sistema de ficheiros. Apesar de não ter tido o sucesso esperado, o Lisa acabou por ser uma base para muitos dos sistemas conhecidos e usados atualmente.

Ainda não é conhecida a data exata em que o código fonte vai ser disponibilizado.