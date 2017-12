Putin quer monitorizar atividades das empresas nas redes sociais antes das eleições

No parlamento russo, Putin disse que «devia ser analisada cuidadosamente a forma como [as empresas] estão a agir e como vão agir durante as eleições presidenciais». Nesta fase, não há detalhes sobre se o presidente russo quer vigiar apenas as empresas estrangeiras a operar na Rússia ou também quer monitorizar as empresas nacionais, nem quais as atividades a monitorizar.

No mês passado, Putin aprovou uma lei que obriga ao registo de todos os media internacionais a operar na Rússia como “agentes estrangeiros”. Com essa designação, as autoridades podem solicitar mais detalhes sobre as suas atividades e, por exemplo, sobre a origem dos seus financiamentos, explica a Reuters.

Vladimir Putin lidera confortavelmente a corrida às presidenciais e tudo indica que será reeleito para um novo mandato de seis anos, até 2024, principalmente depois de o seu opositor, Alexei Navalyn, ter sido proibido de se candidatar.