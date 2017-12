Apple e Epson acusadas em França de diminuir a vida útil dos seus produtos

As queixas da HOP estão ainda numa fase muito inicial, mas visam as duas gigantes tecnológicas pelo mesmo motivo: a Apple e a Epson afetam o desempenho e diminuem a vida útil dos seus aparelhos para que os consumidores sejam “forçados” a comprar versões mais recentes.

Segundo Laetitia Vasseur, uma das co-fundadoras da HOP, o objetivo é fazer cumprir a legislação francesa que proíbe a «obsolescência programada». O assunto está a ser investigado pelas autoridades francesas já há alguns meses.

As empresas arriscam-se a multas de até 5% das suas vendas anuais, caso sejam consideradas culpadas, noticia a Reuters.

Recorde-se que a Apple está já nos tribunais nos EUA por um motivo semelhante e que a empresa de Cupertino publicou ontem um pedido de desculpas por esta prática. A Apple já tinha admitido publicamente que, com atualizações de software, estava a abrandar o desempenho de iPhones mais antigos, com vista a preservação da bateria e manter o normal funcionamento do telefone. Agora, a empresa revela que vai oferecer um desconto de 50 dólares para quem quiser trocar a bateria do seu telefone, desde o iPhone 6 ao iPhone 7 e compromete-se a lançar novas funcionalidades de software que permitam ao utilizador monitorizar detalhadamente o estado atual da bateria.

Ainda não se conhecem planos sobre este programa, que deve arrancar já em janeiro de 2018.