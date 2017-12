Coreia do Sul avança com legislação restritiva sobre criptomoedas

O governo da Coreia do Sul aprovou novas regulamentações para as criptomoedas e o valor das bitcoin e das ethereum baixou 8 e 12% no próprio dia.

A partir do próximo mês, a Coreia do Sul não vai permitir a existência de contas anónimas de criptomoedas e as autoridades vão monitorizar as trocas feitas neste sistema. O objetivo é controlar a «situação anormal de especulação» que se vive naquele que é o terceiro mercado para as ciber-moedas, depois dos EUA e Japão.

Segundo o The Wall Street Journal, o governo pondera ainda suspender todas as trocas destas moedas no mercado sul-coreano, para se conseguir controlar melhor a especulação, embora não se conheçam detalhes sobre esta medida em específico. Por último, as autoridades recordam que estes sistemas estão vulneráveis a danos causados por fraudes ou por ataques de hackers.

O valor das Bitcoin chegou aos 20 mil dólares este mês, depois de ter começado o ano de 2017 nos mil dólares.