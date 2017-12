LG e Samsung: não abrandamos os telefones antigos

«Nunca o fizemos, nem o vamos fazer. Nós preocupamo-nos com o que os nossos clientes pensam», diz a LG resposta ao Phone Arena sobre se a marca também tinha práticas semelhantes às da Apple. Por outro lado, a Samsung revela que «não reduzimos a performance das nossas CPU através de atualizações de software ao longo do ciclo de vida do telefone». Estas reações chegam um dia depois de HTC e Motorola também terem confirmado que não fazem o mesmo que a Apple.

Recorde-se que a marca da “maçã” admitiu publicamente este comportamento na semana passada e já tentou redimir-se oferecendo descontos para os utilizadores dos equipamentos afetados que pretendam trocar de bateria. Este procedimento faz com que a redução de desempenho seja eliminada.

A Apple não mostrou sinais de querer parar com esta prática, mas pretende fazê-lo de uma forma mais clara para os utilizadores.