Há jogos de telemóvel que espiam o utilizador a ver TV

O The New York Times noticia que identificou mais de 250 jogos para Android e alguns que estão presentes também para iOS que usam o software da Alphonso, uma start-up que se dedica a monitorizar os hábitos de visualização de TV dos utilizadores. O software está presente em títulos como Pool 3D, Beer Pong: Trickshot e Real Bowling Strike 10 Pin. A Alphonso explica que não grava discurso humano e que só consegue ter acesso ao microfone e à localização dos utilizadores caso estes o permitam. No entanto, segundo o The Verge, muitas destas apps omitem a utilização deste software e outras colocam a informação sob um botão de “Leia Mais”, que nem sempre é visto pelos utilizadores.

Ao instalar o Endless 9*9 puzzle, por exemplo, a app pede logo o acesso à localização e ao microfone, sem fornecer quaquer explicação.

Algumas destas apps continuam a monitorizar o utilizador através do microfone, mesmo depois de fechadas, o que coloca em risco a privacidade de cada um.