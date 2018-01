Trust in News compra Exame Informática, Visão e mais 10 revistas

Há um novo e grande grupo de comunicação social em Portugal. A Trust in News Unipessoal Lda., detida a 100 por cento por Luís Delgado, formalizou hoje a aquisição de 12 revistas da Impresa Publishing: Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Júnior. O negócio, assinado hoje, foi efetuado através de um contrato de transmissão de estabelecimento comercial, e tem efeitos desde 1 de janeiro de 2018.

A Trust in News terá cerca de 180 trabalhadores – transitaram para o novo grupo de comunicação social todas as equipas de redacção dos 12 títulos e foram feitas dezenas de outras contratações. Ficará com uma posição única na área dos media, onde será detentora de várias marcas de referência que merecem a confiança dos portugueses, com mais de 103,8 mil assinantes que são leitores fiéis.

A Trust in News será o maior grupo de imprensa escrita em Portugal: 12 títulos, com uma circulação paga conjunta de 326 mil exemplares, segundo o último relatório da APCT, e um universo de leitores que ultrapassa os 1,7 milhões, tendo em conta os dados do Bareme Imprensa, além de 1,347 milhões de seguidores no Facebook e 114 mil seguidores no Instagram.

“Estas revistas, além de serem quase todas líderes de mercado e títulos de reconhecido valor para milhares de leitores, são também um bom negócio, que fatura muitos milhões de euros e tem EBITDAS positivos muito interessantes”, afirma Luís Delgado, CEO da Trust in News. “Acredito que as revistas em papel têm futuro, apesar do crescimento do digital, onde estes títulos também se posicionam e vão continuar a crescer. E acredito, acima de tudo, que se pode criar ainda mais valor em redor destas marcas prestigiadas e de referência”, acrescenta.

Mafalda Anjos, diretora da Visão, assumirá também as funções de publisher dos 12 títulos no novo grupo.

AS MARCAS

EXAME INFORMÁTICA – Revista mensal e líder destacada do seu segmento, a grande distância da concorrência. Há 23 anos que analisa as novas tecnologias para uma comunidade de leitores fiéis: atualmente, regista uma circulação total paga de 18 846 exemplares, e uma audiência média de 177 mil leitores.

VISÃO – A newsmagazine mais lida em Portugal (377 mil leitores) e a publicação nacional com maior carteira de assinantes (cerca de 30 mil). Em 2017 registou, até outubro, uma circulação média paga de 63 399 exemplares – o terceiro maior título de informação geral do País, e o único a subir vendas em banca. Em 2018, a revista semanal celebra 25 anos de existência, sempre pautados por um jornalismo rigoroso, isento, atrativo e independente, que fizeram do seu título uma das marcas mais respeitadas da imprensa nacional.

CARAS – A revista semanal de referência no segmento de Sociedade entra, em 2018, no 23.º ano da sua existência, com uma circulação média paga de 42 728 exemplares e uma audiência média de 235 mil leitores. Grande parte do seu prestígio alicerça-se no facto de, ao longo da sua existência, sempre ter retratado de forma séria, rigorosa e responsável a vida das celebridades, bem como pelo seu dinamismo na promoção e realização de eventos exclusivos, cujo principal exemplo é a Gala dos Globos de Ouro.

EXAME – A revista mensal de economia e negócios líder em Portugal, com uma circulação média paga de 16 253 exemplares e uma audiência de 170 mil leitores. Quase a completar três décadas de existência, a Exame continua a ser uma referência do jornalismo económico, promovendo e realizando diversas conferências e eventos já imprescindíveis para empresários e gestores.

ACTIVA – A revista mensal feminina, com uma longa história em Portugal e um grupo fiel de leitoras: 180 mil e uma circulação média paga de 31 766 exemplares por mês. É uma referência há quase três décadas, sempre pelo mesmo motivo: cumprir a sua missão de informar, auxiliar, inspirar e divertir.

VISÃO HISTÓRIA – Revista bimestral, que nos faz conhecer o passado para melhor compreendermos o presente, a entrar no seu décimo ano de existência como referência e líder no seu setor: circulação paga de 19 545 exemplares e uma audiência média de 106 mil leitores.

COURRIER INTERNACIONAL – Revista mensal dedicada à seleção e divulgação dos melhores textos jornalísticos publicados na imprensa internacional e que já se afirmou como uma referência no panorama editorial português, com uma circulação paga de 16 228 exemplares e uma audiência média de 62 mil leitores.

JL – JORNAL DE LETRAS, ARTES E IDEIAS – Jornal quinzenal dedicado à cultura, à criação e ao pensamento, único no panorama da imprensa nacional e da nossa língua, com 37 anos de publicação ininterrupta, sempre com o mesmo diretor: José Carlos de Vasconcelos. Com uma circulação paga de 6839 exemplares, presente em bibliotecas, escolas e universidades de todo o mundo de língua portuguesa

CARAS DECORAÇÃO – Revista mensal e líder no seu segmento, a grande distância da concorrência direta, com uma circulação paga de 15 740 exemplares e uma audiência média de 147 mil leitores, que a torna num caso singular em Portugal.

VISÃO JÚNIOR – Revista mensal com características únicas no mercado editorial português, prestes a entrar no seu 14.º ano de existência. Regista, em 2017, uma circulação paga de 12 878 exemplares e uma audiência média de 70 mil leitores, constituída não só por crianças mas também por pais e professores.

TV MAIS – Revista semanal de informação sobre a programação televisiva nacional, entretenimento e atualidade social, fundada em 1993, com uma circulação paga de 35 458 exemplares, e uma audiência média de 138 mil leitores.

TELENOVELAS – Revista semanal que celebra 20 anos de publicação, em janeiro de 2018, sempre a informar sobre a realidade e os bastidores de um dos formatos mais populares da televisão e muitos outros assuntos de interesse feminino. Regista uma circulação paga de 46 575 exemplares, e uma audiência média de 153 mil leitores.

Fontes: APCT (jan-Out 2017) e Bareme Imprensa (2.ª Vaga 2017)

LUÍS DELGADO – NOTA BIOGRÁFICA

Luís Delgado estudou Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, fez o curso complementar de Ciências de Informação da Universidade Católica, o 32 PADE (Programa para Altos Dirigentes de Empresas) na AESE, e diversos cursos de formação em Defesa, Estratégia e Política Internacional.

Entre outras atividades, foi jornalista, editor, editor-executivo e subdiretor do DN, editor e subdiretor da primeira revista Sábado, fundador e diretor do Diário Digital, administrador delegado da Lusa e CEO do Grupo Lusomundo Media, da Portugal Telecom. Foi ainda fundador e acionista maioritário da Time Out Lisboa e Porto, fundador e acionista maioritário do Mercado da Ribeira/Time Out (do qual ainda é Presidente), cuja posição acionista vendeu ao Grupo Time Out Internacional em Londres. É acionista e também Presidente da Time Out Market Porto, cujo projeto está em fase de licenciamento.

Luís Delgado é comentador residente da SIC Notícias, atividade que começou a desempenhar na Rádio Comercial, há mais de 30 anos, e que prosseguiu na Rádio Comercial, RTP, RDP Internacional e Antena 1, entre outros órgãos de comunicação social.

É acionista de várias empresas, em setores como imobiliário, restauração, consultoria e crowdfunding/bolsa de empréstimos, entre outros.