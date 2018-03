NICE, a plataforma para câmaras inteligentes apoiada por Sony, Nikon e outros fabricantes

A Sony, a Nikon, a Foxconn, a Scenera e a Wistron estão entre os fabricantes que apoiam a criação de uma plataforma única para operação de câmaras inteligentes. O objetivo é colocar estes aparelhos ligados uns aos outros e a cooperar de forma simples. Os utilizadores de câmaras que adotem este sistema devem conseguir colocar modelos de diferentes marcas a operar em conjunto, explica o The Verge.

O NICE vai uniformizar a especificação que os fabricantes de hardware devem seguir para que a interoperabilidade seja possível. As filmagens podem ser divididas em cenas, indexadas, pesquisáveis e alojadas na cloud. Para os developers, se os fabricantes usarem as mesmas especificações, será mais fácil criar apps que funcionem com diferentes modelos também.

A uniformização vai permitir ainda aplicar soluções de Inteligência Artificial que permitirá, por exemplo, melhorar o reconhecimento facial nas imagens captadas pelas diferentes câmaras.

Além dos fabricantes de câmaras, esta aliança conta ainda com produtores de componentes como sensores e processadores e de software. Os primeiros modelos construídos com esta especiifcação só devem chegar ao mercado em 2019.