Obama: a caminho da Netflix?

Segundo o The New York Times, Barack e Michelle Obama estão em negociações avançadas com a Netflix para figurarem em conteúdos exclusivos para aquela plataforma. O objetivo ainda não é claro, mas pode incluir a criação de documentários ou séries ficcionadas que «alinhem com as crenças e valores» do casal Obama.

Há ainda a possibilidade de vermos Barack Obama a moderar discussões sobre temas importantes ou Michelle Obama a participar em programas sobre nutrição.

Ainda não há detalhes sobre quando é que os primeiros conteúdos possam surgir, nem quanto é que o casal Obama vai ganhar com esta operação, sendo que é público que a Netflix tem mais de oito mil milhões de dólares para investir este ano.