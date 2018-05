Qualcomm despede 1500 nos EUA

Numa medida para cortar despesas, a Qualcomm anunciou o despedimento de 1500 funcionários nos EUA. As saídas começam em breve.

A Qualcomm terá prometido aos investidores poupar mil milhões de dólares e uma das primeiras medidas passa por despedir 1500 empregados dos EUA. A empresa conta com 33800 funcionários em todo o mundo. Oficialmente, o plano é apresentado como uma forma de «apoiar o crescimento e o sucesso a longo prazo que, no longo prazo, será benéfico para todos», escreveu a Qualcomm em janeiro, citada pelo The Verge.

Nos EUA, as empresas que queiram despedir mais de 50 funcionários devem apresentar o WARN, de Worker Adjustment and Retraining Notification. Sabe-se que a Qualcomm terá de dar pré-avisos de 60 dias aos trabalhadores afetados e deve trabalhar também em pacotes de indemnizações.

Recorde-se que a empresa foi multada na Europa em 1,2 mil milhões de dólares, numa batalha legal com a Apple e esteve ainda envolvida numa potencial fusão com a Broadcom, operação que foi bloqueada pelo presidente dos EUA em março, alegando razões de segurança nacional.