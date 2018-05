Sony já lidera mercado europeu de câmaras fotográficas “profissionais”

A Sony é um das mais recentes marcas a competir no mercado das câmaras fotográficas digitais profissionais. Na realidade, há seis anos esta marca nem aparecia nos gráficos de quotas de mercado, onde, regra geral, são os gigantes Canon e Nikon que lutam “sozinhas” no segmento das câmaras profissionais. De acordo com os dados da Sony, em 2012 o mercado europeu das câmaras digitais full frame, as duas marcas referidas repartiam o mercado: 67% e 33% para, respetivamente, Canon e Nikon. Com a chegada da Sony ao mercado, o fabricante japonês começou a conquistar quota de mercado, especialmente quando aumentou a oferta de produtos. Atualmente, a Sony tem diferentes modelos full frame no mercado. Estas câmaras têm sensores equivalentes à antiga película de 35 mm, o formato preferido pelos profissionais.

Segundo os mesmos dados, a Sony já lidera o mercado europeu, com 36% de quota de mercado, ultrapassando a Canon, com 34%, e a Nikon com 26%. O fabricante japonês não revelou dados específicos para Portugal, mas mostrou o mercado ibérico, que junta os mercados espanhol e português, como um dos exemplos onde a liderança da Sony é mais evidente.