eSports: Moche XL Sports by Huawei tem prémios de 81 mil euros

League of Legends, CS: GO, Clash Royale ou FIFA. Estes são alguns dos jogos que vão fazer parte das competições a decorrer na maior sala de espetáculos de Lisboa. Durante dois dias, a organização do evento espera receber 20 mil participantes que vão disputar aquele que é o maior prémio monetário alguma vez disponível numa competição de Desporto Eletrónico em Portugal, 100 mil euros - prémio que está dividido por várias competições.

O comunicado de imprensa revela mais detalhes sobre o evento: “Nas condições únicas da Altice Arena, o Moche XL Esports by Huawei vem transformar a maior sala de espetáculos do país numa enorme sala de jogos. O evento estreia o formato de torneio/espetáculo dos grandes eventos internacionais de Esports, com 2 palcos inéditos em Portugal em termos de dimensão, de competições League of Legends e CS:GO, um palco para competição do maior jogo mobile do momento, Clash Royale e um palco para o jogo FIFA’18.

O MOCHE XL ESPORTS by Huawei conta também com espaços de jogo free to play, um palco dedicado à comunidade gamer empreendedora, apresentação de equipas, startups e jovens criadores, conferências sobre “ESPORTS”, lançamentos de videojogos, novas tecnologias e retrogaming, bem como a possibilidade de contactar com youtubers e streamers.”

Os bilhetes para o evento estão disponíveis na Blueticket e nas lojas Meo.