Apple e Samsung: finalmente um acordo judicial

As duas gigantes tecnológicas passaram os últimos anos em tribunal a debater argumentos sobre se a Samsung estaria a copiar as patentes da Apple. Agora, tudo indica que chegaram a um acordo.

A decisão dos tribunais, conhecida em maio, era de que a Samsung teria de pagar 539 milhões de dólares à Apple, por copiar o design e a tecnologia da marca da “maçã”. Desses, 399 milhões já terão sido pagos. Agora, ao abrigo do acordo a que as duas marcas chegaram, não se sabe se os restantes 140 milhões também têm de ser liquidados.

Os termos deste acordo não foram revelados e fonte da Apple disse à Reuters que a empresa se preocupa bastante com o design e que este caso sempre foi sobre algo mais do que apenas dinheiro.

As acusações entre as duas empresas estiveram a ser julgadas nos tribunais durante sete anos, com algumas decisões judiciais a favor da Samsung, mas a grande icónica, sobre a multa de mil milhões de dólares decidida em 2012, foi favorável à Apple.