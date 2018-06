HiSeedTech mostra 11 novos projetos a 3 de julho

O programa HiTech chega ao fim a 3 de julho com a apresentação de 11 projetos inovadores na Porto Business School. A HiSeedTech, aceleradora que pretende potenciar a veia empreendedora dos cientistas nacionais através do programa HiTech, pretende aproveitar o encerramento da iniciativa uma conferência que junta empresários, gestores e também Maria Fernanda Rollo, secretária de estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.

No auditório da Porto Business School vão desfilar novas terapêuticas contra o cancro, sistemas de valorização da água, um dispositivo que analisa o gosto da comida ou até polímeros de origem orgânica para uso clínico, entre outros projetos.

«É o culminar de quatro meses do programa de capacitação para a comercialização de tecnologias e empreendedorismo de base tecnológica dinamizado pela Associação HiSeedTech. Nesta edição participam 33 investigadores, 11 estudantes de gestão da Porto Business School e Nova SBE e 24 mentores que desenvolveram os seguintes projetos de negócio», descreve o comunicado da HiSeedTech

A entrada no evento de apresentação do HiTech pressupõe a inscrição atempada num endereço do evento.