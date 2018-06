Google admite que foi ultrapassada pela Microsoft na compra do GitHub

A escolha do fundador do GitHub caiu para o lado da Microsoft, devido à proximidade com o CEO Satya Nadella. Agora, confirmam-se os rumores de que a Google também estaria a tentar comprar o repositório de código. Segundo Diane Greene, responsável de soluções cloud da Google, admitiu em entrevista à Fortune «não me importava de os comprar, mas está OK».

O repositório de código do GitHub é usado por programadores para alojarem os seus projetos e documentação. A plataforma conta com mais de 85 milhões de repositórios, contribuições de 28 milhões de developers e clientes como Apple, Amazon, Facebook e Google.

A executiva da Google espera que a Microsoft se mantenha neutral após a concretização da compra e deixe o GitHub operar normalmente como até agora. Alguns programadores expressaram receios de o GitHub deixe de ser o que era, depois da compra.