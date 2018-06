Sonae IM investe 10 milhões de dólares na Nexail

A Nexail está a desenvolver e escalar a solução de inteligência artificial aplicada ao retalho e via contar com um investimento de dez milhões de dólares, liderado pela londrina VC KEEN Venture Partners LLP e com participação da Sonae IM e da Nauta Capital.

A Nexail é especialista em SaaS e está agora a querer desenvolver uma solução que leve a Inteligência Artificial para a gestão de inventário dos retalhistas para ajudar a tomar decisões de merchandising. Agora, a empresa espanhola anunciou que vai receber um investimento de dez milhões de dólares que será usado para acelerar o desenvolvimento do produto e duplicar a dimensão da equipa para suportar o crescimento internacional. A ronda série A foi liderada pela empresa de capital de risco KEEN Venture Partners LLP, em conjunto com a Sonae IM e com a Nauta Capital.

A Nexail consegue fornecer aos retalhistas decisões baseadas em dados e tem entre os seus clientes marcas como Pepe Jeans, Stefanel e Melon Fashion Group. Segundo o comunicado de imprensa, tipicamente os clientes da Nexail obtêm resultados em 30 dias, com aumento de vendas entre 5 e 10%, redução das necessidades de stocks em loja de 30% e redução das rupturas de stock de 60%.

“Ficámos impressionados pela experiência complementar e foco na execução da equipa Nexail’. A plataforma de primeira classe é uma solução disruptiva, que dá resposta a uma oportunidade crucial no retalho, relacionada com decisões avançadas de gestão de inventário. Acreditamos que a Nexail está bem posicionada para revolucionar o mercado e se tornar num player líder no seu segmento” afirmou Eduardo Piedade, Board Member da Sonae IM.