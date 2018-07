O carro do futuro que se faz em Braga e a entrevista ao líder do novo “unicórnio” português

Bem-vindo a mais uma edição da Exame Informática Semanal!

Esta semana damos particular atenção à tecnologia com cunho nacional que faz furor internacional. Começamos com uma viagem a Braga, onde o Sérgio Magno foi conhecer melhor o que está a ser criado graças à parceria entre a Bosch e a Universidade do Minho. O investimento já envolve muitos milhões de euros e está focado no futuro da condução autónoma. Câmaras de monitorização do condutor ou cancelamento ativo de ruído são apenas dois exemplos.

Por falar em bons exemplos, o Hugo Séneca entrevistou Paulo Rosado, o fundador e líder da Outsystems. A empresa tornou-se no mais recente “unicórnio” português (ou seja, atingiu uma valorização acima dos mil milhões de dólares) e é uma delícia ler uma conversa onde um empreendedor de sucesso fala de forma aberta de tudo: do início da OutSystems, das mudanças do software, do impacto futuro da IA e até do quanto a reforma pode ser um conceito estranho…

Mantendo a bitola no clássico “o que é nacional é bom”, damos igualmente a conhecer a tecnologia desenvolvida pelo INESC TEC que torna o Cartão do Cidadão mais seguro.

No que diz respeito aos testes, abrimos com uma análise a dois smartphones: o Nokia 1 e o Moto G6 Plus. Podemos adiantar que um é uma boa surpresa e que esperávamos mais de outro. Para saber que avaliação corresponde a cada um deles, terá de ler aqui. Colocámos também à prova um elegante All-in-One da Acer e o robô de cozinha kCook Multi da Kenwood.

Como sempre há muito mais para descobrir nesta edição, de notícias a reportagens, passando por artigos de opinião, tutoriais e apps – sim, o Fortnite Battle Royale está cá!

Bom fim de semana!