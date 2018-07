PJ desmantela rede de contrafação de cartões de crédito

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) informou ter detido, em diferentes localidades dos arredores do Porto, seis pessoas suspeitas de fazerem contrafação de cartões de crédito. Os detidos terão conseguido desviar centenas de milhares de euros com este estratagema.

Os seis suspeitos são estrangeiros e desde o passado mês de maio que «vinham a fabricar e a instalar aparelhos próprios para a manipulação das caixas ATM com o objetivo de efetuar a leitura da banda magnética dos cartões de crédito/débito ali utilizados, bem como efetuavam, através de registo vídeo, a gravação dos códigos dos referidos cartões», informa a PJ em comunicado.

De acordo com os operacionais da PJ, a contrafação era «de grande qualidade» - e nem as máquinas automáticas (vulgo Multibanco) ou os terminais de pagamento detetavam os cartões clonados ilegalmente.

Uma vez extraídos os dados que se encontram nos chips dos cartões de crédito e obtido o PIN do cartão de crédito através da captação de imagens, os criminosos produziram clones que usaram em diversas compras. A PJ refere ainda que, aquando das detenções, foram apreendidas várias dezenas de milhares de euros, bem como o equipamento informático usado para produzir os clones.

«Os detidos, com idades compreendidas entre os 25 e os 43 anos, vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas», informa a PJ.