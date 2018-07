Vendas de computadores pessoais crescem… pela primeira vez em seis anos

O mercado mundial de vendas de PC cresceu no segundo trimestre deste ano. Os valores não impressionam, mas quebram, claramente, a tendência de queda que se registou no setor nos últimos anos. A IDC indica um crescimento de 2,7% e a Gartner fica-se pelos 1,4%. É importante perceber que as consultoras analisam o mercado tendo em conta diferentes parâmetros. A IDC, por exemplo, não inclui os tablets Windows (onde se inclui o Surface, da Microsoft), mas contabiliza os Chromebooks (portáteis de baixo preço que utilizam o sistema operativo da Google – não estão disponíveis em Portugal). A Gartner, por seu lado, faz exatamente o contrário. Ou seja, não considera os Chromebooks, mas inclui os tablets que correm Windows.

O que interessa reter é que, segundo os dados de ambas as consultoras, o mercado mundial de PC cresce pela primeira vez desde 2012 e, segundo a Gartner, o segmento empresarial é o principal responsável por este caminho do crescimento. A empresa indica a transformação digital (que neste caso implica a renovação do parque informático das organizações) e a migração para o Windows 10 como principais motores para o investimento em novas máquinas.

As consultoras concordam que em dois anos, passando esta oportunidade para a migração de Windows 10, as vendas vão voltar a descer. Os números indicam que os principais fabricantes cresceram em conjunto. Lenovo, HP, Dell, Apple e Acer são as empresas referidas nos relatórios e as que dominam o top mundial de fabricantes de computadores.

Os números da Gartner (que podem ser vistos AQUI) indicam que a Lenovo tem uma quota de mercado 21,9%. Curiosamente, a mesma que a HP. Ambas as empresas lideram o mercado mundial. Segue-se a Dell com 16,8% e depois a Apple com 7,1%. O top 5 fecha com a Acer que tem uma quota de mercado de 6,4%.

Para a IDC, a HP lidera o mercado com 23,9% de quota. A Lenovo está em segundo com 22,1% e a Dell em terceiro com 18,1%. Apple e Acer fecham o top com 6,9% e 6,7% respetivamente. Podem ver os números da IDC AQUI.