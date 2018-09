Alemanha vai estrear comboios movidos a hidrogénio

Algumas cidades no norte da Alemanha vão passar a ser servidas por dois comboios movidos a hidrogénio. A Alstom, fabricante destas composições, revela já ter sido contratada para entregar outros 14 comboios semelhantes. O objetivo das autoridades alemãs é baixar o nível de emissões de gases poluentes provenientes do setor dos transportes, explica o Ars Technica.

A vantagem da escolha por células de combustível de hidrogénio é que o tempo para reabastecimento é tão rápido quanto o do reabastecimento com combustívels fósseis. «A Alemanha, enquanto líder global no desenvolvimento de células de combustível de hidrogénio, está a dar um bom exemplo(...). O transporte de mercadoria pesada é o próximo mercado», explica Paul Mutolo, professor na universidade de Cornell.

A Alstom anunciou que estes comboios irão reabastecer-se em Bremervoerde, num contentor de cerca de 20 metros, perto dos carris, embora não tenha adiantado o método de reabastecimento, nem a origem das células de combustível.

Os Coradia iLint vão ter autonomia de até 1000 quilómetros e conseguem atingir até 140 km/h.