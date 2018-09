Alexa Guard transforma o Echo num aparelho de segurança

O evento de hoje da Amazon foi dedicado ao Alexa e incluiu muitas novidades. Depois da compra da Ring no início do ano, agora a gigante faz uma incursão pelo domínio da segurança. Com o Alexa Guard, é possível colocar o Echo (ou outra coluna com o assistente pessoal Alexa) a funcionar como um sistema de alerta. O modo Guard pode ser ativado ao sair de casa e consegue detetar, por exemplo, som de vidro a partir ou disparar um alarme caso se detete fumo, noticia o Engadget. O sistema grava o som detetado e envia o clip para o telemóvel do utilizador para o alertar. Um mecanismo de defesa passa por acender e apagar as luzes aleatoriamente, como se estivesse alguém em casa, para afugentar quem esteja a tentar entrar em casa.

Graças a uma parceria com empresas de segurança como a Ring ou a ADT, os utilizadores podem configurar o Echo para enviar estes alertas para os especialistas.

Ainda não há informação sobre quando é que a atualização de software irá chegar ao mercado.