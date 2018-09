Amazon planeia abrir mais três mil lojas sem funcionários até 2021

As lojas Amazon Go usam sensores e software automatizado para que o cliente possa escolher as suas compras, pagar e sair sem ter de haver interação com qualquer funcionário humano. A primeira loja de conveniência deste género surgiu em Seattle, em 2016, e a segunda abriu o mês passado. A Amazon pretende abrir mais lojas Go nas zonas de Chicago e São Francisco até 2019. Agora, o Wall Street Journal avança que há planos para a abertura de um total de três mil lojas em três anos.

O CEO Jeff Bezos pretende estrear diferentes conceitos, sempre assentes na facilidade de se comprar sem qualquer interação com humanos. Algumas lojas podem ter refeições pre-cozinhadas, outras ter uma seleção muito restrita de artigos de mercearia e outras ainda com refeições frescas. Caso o conceito prove ser um sucesso, a Amazon pode começar a competir, não só com supermercados, como também com cadeias de fast-food ou outros restaurantes.

O plano passa por colocar as lojas perto umas das outras, para poder crescer mais rapidamente, com um centro único para a distribuição. A principal preocupação passa por conseguir produzir comida, nomeadamente frescos, sanduíches e saladas que possa ser comercializada nestas lojas.

As ações das rivais Walmart e Target cairam na sequência desta divulgação.