China bloqueia Twitch

A Abacus News avança que a app do Twitch já não pode ser encontrada na App Store na China e que o site terá sido bloqueado naquele país no início da semana. O serviço, detido pela Amazon desde 2014, conta com mais de 15 milhões de utilizadores ativos diariamente que passam em média 95 minutos por dia a fazer streaming de sessões de jogos e torneios de e-sports.

No que diz respeito a gaming, recorde-se que as páginas de comunidade do Steam já tinham sido bloqueadas na China no início do ano.

O Twitch junta-se assim à Google, Facebook, YouTube, Twitter e Reddit na lista de alguns dos sites e serviços bloqueados na China.