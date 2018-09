Walmart vai usar Realidade Virtual para formação de um milhão de funcionários

Os responsáveis do Walmart pretendem que todas as cinco mil lojas recebam estes headsets de Realidade Virtual com o objetivo de conseguir calibrar as formações que são ministradas. A empresa pretende que mais de um milhão de funcionários possam ser ser formados desta maneira.

Andy Trainor, diretor da Walmart US Academies, defende que o método de conteúdos repetitivos e escalonável é eficiente porque «quando vemos um módulo através do headset, o nosso cérebro processa-o como uma experiência vivida na realidade (...) vimos que as formações em RV aumentam a confiança e a retenção, enquanto melhoram os resultados de testes entre 10 e 15%», cita o Engadget.

A Walmart optou pelos Go, uma vez que podem ser usados em modo standalone, tornando mais fácil a expansão desta iniciativa.