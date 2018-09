Amazon abre primeiro escritório em Portugal

Já se sabia há algum tempo, mas só agora chega a confirmação: A Amazon, a gigante do comércio eletrónico que levou o CEO Jeff Bezos ao topo do ranking dos mais ricos do mundo, vai abrir um escritório em Lisboa.

A abertura da primeira delegação da Amazon em Portugal terá por principal objetivo potenciar os negócios na área do cloud computing. E é por isso que esta estreia em terras lusas é feita através da Amazon Web Services (AWS).

«O escritório apoia organizações de todas as dimensões - desde startups a organizações do setor público, a algumas das mais antigas e prestigiadas empresas do país – acompanhando a sua transição para a Cloud AWS», explica a Amazon em comunicado.

O comunicado da empresa não identifica o líder da delegação nacional, mas cita Miguel Alava, diretor da Amazon Web Services para o Sul Europa, que enquadra a abertura do escritório com a crescente adesão das soluções de cloud computing em Portugal. «Temos vindo a denotar um interesse real por parte das empresas em Portugal, que pretendem arrancar com a AWS para inovar, reduzir os seus custos de TI e fazer crescer as suas organizações em todo o mundo».

Unbabel, Outsystems, Miniclip, Prodsmart, Lusiaves ou EDP figuram entre as empresas que a AWS enaltece como exemplos conhecidos dos portugueses que já recorrem ao armazenamento e ao processamento sob a lógica de cloud computing, que o grupo norte-americano disponibiliza à escala mundial.

Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, também não desperdiçou a oportunidade de comentar a chegada de mais um gigante tecnológico ao mercado nacional: «O Governo Português está empenhado em assegurar que todos os setores da nossa sociedade estejam preparados para a nova economia digital alimentada pela cloud computing. O interesse da Amazon Web Services em Portugal, juntamente com o potencial que outras tecnologias avançadas baseadas na cloud, como a inteligência artificial, machine learning e a Internet of Things, irão reforçar a posição de Portugal como centro europeu de inovação», refere o governante no comunicado da Amazon.