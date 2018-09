Líderes do Instagram anunciam saída da empresa

Kevin Systrom e Mike Krieger confirmaram que estão de saída do Instagram. Numa mensagem publicada no blogue oficial da marca, Kevin Systrom assumiu a última posição oficial enquanto CEO do Instagram, anunciando um “novo capítulo” na sua vida. O texto que é publicado também em nome de diretor de tecnologias demissionário Mike Krieger, Systrom reitera a intenção de «tirar um tempo» e mantém em aberto a possibilidade de enveredar por novas experiências fora da Instagram ou da Facebook (que comprou a Instagram em 2012).

«Criar novas coisas exige que demos um passo atrás, perceber o que nos inspira, e encaixar isso com as necessidades do mundo; é isso que planeamos fazer», refere a mensagem publicada esta segunda-feira pelo CE demissionário da Instagram.

Na Bloomberg, o anúncio de saída dos dois líderes e fundadores da Instagram é relacionado com vários episódios de conflito com o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg.

Apesar dos rumores sobre as difíceis relações entre os executivos de Instagram e Facebook, Zuckerberg não deixou de assinalar a saída de acordo seguindo o protocolo empresarial: «Aprendi imenso ao trabalhar com eles (Systrom e Krieger) e foi algo que realmente apreciei. Desejo-lhes o melhor, e vou estar atento para aquilo que vão criar a seguir», referiu o CEO da Facebook numa declaração oficial citada pela Reuters.

O anúncio de saída dos fundadores da Instagram surge quase cinco meses depois de outro fundador de uma rede social comprada pela Facebook confirmar a demissão. Jan Koum, criador da Whatsapp, fez saber que estava a de saída da Whatsapp a 30 de abril, na sequência das pressões políticas e legais de que o grupo Facebook passou a ser alvo depois dos escândalos relacionados com a alegada manipulação da opinião pública, através de campanhas de propaganda orquestradas por grupos políticos de diferentes países.

A saída dos fundadores da Instagram e da Whatsapp terá como consequência previsível o reforço de poderes de Zuckerberg e, por acréscimo de Chris Cox, o responsável pelo Desenvolvimento de Produto do Facebook, que acumula funções de supervisão da WhatsApp e da Instagram.