Qualcomm acusa Apple de espionagem industrial

Mais parece um enredo de série de TV, mas neste caso, caberá a um juiz de San Diego apurar quem é que realmente tem culpa: a Apple que iniciou o processo contra a Qualcomm, alegando práticas abusivas relacionadas com o licenciamento de tecnologias patenteadas?; ou a Qualcomm que, numa possível reviravolta judicial, acaba de anunciar que pretende acusar a Apple de espionagem industrial relacionada com a tecnologia usada em chips de modems e telemóveis.

Na acusação que apresentou num tribunal de San Diego, a Qualcomm diz que a Apple teve uma conduta abusiva para beneficiar a Intel, informa a Reuters.

O processo iniciado pela Qualcomm, no passado mês de novembro, já responsabilizava a Apple pela violação dos termos do contrato de licenciamento, mas só agora a Qualcomm pediu para acrescentar uma nova queixa, com detalhes que poderão levar a gravidade da acusação a aumentar. Segundo a acusação apresentada pela fabricante de chips, a Apple terá mesmo levado a cabo uma «campanha de vários anos» que terá tipo por objetivo «melhorar os chipsets de baixa qualidade, inclusive daqueles que são fabricados pela Intel». Os causídicos da Qualcomm não têm dúvidas ao concluir que a Apple terá incorrido, alegadamente, nestas práticas com o propósito de transferir para a Intel o negócio resultante da compra de chips.

Desde o lançamento do iPhone 7 que a Apple decidiu passar a usar chips da Intel para a conexão às redes sem fios. No princípio, a adoção de chips da Intel não implicava o abandono dos chips da Qualcomm – e apenas teria como resultado o facto de uma parte de os dispositivos da Apple passarem a usar chips Intel, enquanto a parte restante usava chips Qualcomm.

Atualmente, o cenário já se terá alterado: de acordo com a Qualcomm, a Apple já só usa chips da Intel para as redes sem fios – sendo que a melhoria desses chips terá beneficiado de informação sigilosa que terá sido disponibilizada à Apple quando ainda usava chips Qualcomm, reitera a acusação apresentada em tribunal.