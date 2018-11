Ohio permite que empresas paguem impostos em Bitcoin

É em www.ohiocrypto.com que as empresas do estado do Ohio vão encontrar as respostas sobre o processo de liquidação de impostos com Bitcoin. A ideia partiu Josh Mandel, tesoureiro do Estado, e a ideia é que as empresas consigam liquidar até 23 impostos desta forma, desde tabaco, combustível e sobre as vendas, noticia o The Wall Street Journal.

Ao serem inseridos os números de registo de empresa e valor e período de imposto a considerar, o site vai mostrar a carteira de criptomoeda como uma alternativa possível para fazer o pagmento. O sistema usa soluções BitPay para processar o pagamento e é válido para todas as empresas a operar naquele Estado, não só as que estejam aí sedeadas. Para já, só é possível pagar em Bitcoin, mas as autoridades querem passar a aceitar outras cibermoedas também.

Sabe-se que outros Estados como o Arizona, Georgia e Illinois também estão a considerar apresentar esta hipótese às empresas a operar aí.