5G vai chegar a 40% da população mundial em 2024

A Ericsson é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, alegando que metade do tráfego mobile mundial passa pelas suas redes. Segundo os investigadores da empresa, as redes 5G vão chegar a 1,5 mil milhões de pessoas, ou 40% da população mundial, em apenas seis anos. Os primeiros telefones 5G devem chegar ao mercado na primeira metade de 2019.

O estudo da Ericsson diz que os dados em redes móveis vão chegar aos 21 GB por mês em 2024, quatro vezes mais do que o registado este ano e as redes 5G vão ser responsáveis por 25% deste volume, noticia a Cnet. Por regiões, a América do Norte e o Nordeste asiático devem liderar, seguidos da Europa.

Em termos de aparelhos, os dispositivos da IoT, de Internet of Things, devem chegar aos 4,1 mil milhões de unidades também em 2024, mais de cinco vezes os 700 milhões de dispositivos em uso atualmente e irão tirar partido destas redes mais rápidas.