Audi e Disney querem criar entretenimento a bordo para carros autónomos

A Audi e a Disney preparam-se para mostrar «um novo tipo de media» na CES 2019 especificamente desenhado para carros autónomos. Segundo Nils Wollny, da Audi, o objetivo é tirar total partido da sua natureza baseada num veículo e do progresso tecnológico, como o acesso a grandes grupos de dados.

Uma vez que as duas empresas estão a manter o projeto em grande secretismo, há diferentes interpretações para o que já se sabe. Por exemplo, antevê-se que o sistema apresente sugestões de entretenimento baseando-se no tempo que o trajeto irá durar. Para o curto prazo, as duas empresas pretendem explorar o potencial de mostrar conteúdos para os passageiros dos bancos traseiros, antes de chegarem os carros autónomos.

Wollny promete que durante a CES vai ser mostrada já a abordagem de negócio, com perspetivas de comercialização e um plano bastante específico, noticia o Engadget.

A abordagem, mesmo que não seja viável ou bem sucedida, chama a atenção para um aspeto por vezes negligenciado que é precisamente o que é que o condutor vai fazer a bordo, durante o trajeto, quando a condução estiver a cargo de um sistema completamente autónomo.