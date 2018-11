Empresa alega conseguir obter dados de iPhones bloqueados

A solução apresentada pela DriveSavers funciona, alegadamente, em vários dispositivos, incluindo iPhone com iOS 12. «Com esta nova tecnologia, temos uma taxa de sucesso de 100% para desbloquear e recuperar dados de smartphones protegidos com password de diferentes formatos, modelos e sistemas operativos, com passcodes longos, incluindo telefones e tablets com passcodes mais complexos de seis dígitos ou mais», lê-se no anúncio da DriveSavers visto pelo BGR.

Não se conhecem os detalhes sobre a forma de operar desta tecnologia, mas tudo indica que se trate de uma vulnerabilidade de software da qual a DriveSavers esteja a tirar partido. Já no mês passado, a marca de Cupertino teve de adotar medidas para bloquear uma solução que estava a ser vendida por uma empresa de segurança chamada Grayshift.

A DriveSavers já afirmou que não vai disponibilizar a tecnologia para as autoridades acederem aos telefones e pretende dirigir-se apenas aos utilizadores, consumidores finais, que se tenham esquecido do seu passcode ou que estejam a tentar aceder ao telefone de um familiar falecido. Para este último caso, a empresa vai colocar em prática protocolos rigorosos de identificação, exigindo por vezes certidões de óbito ou documentos judiciais.

A solução não vai sair barata, com o serviço a custar cerca de 3900 dólares.