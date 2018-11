Exército americano encomenda cem mil HoloLens à Microsoft

A Microsoft estava no concurso com outros rivais como a Magic Leap e acabou por ganha-lo. O resultado: vai fornecer cem mil HoloLens para o Exército dos EUA, numa encomenda avaliada em 480 milhões de dólares. Esta não é a primeira vez que a empresa de Redmond colabora com as Forças Armadas norte-americanas, mas é a maior encomenda que recebeu deste género.

Segundo a Bloomberg, a versão do headset para os militares deve ser diferente das que já existem atualmente. Esta irá incluir sensores térmicos, visão noturna e poderão ser usados em treino e no campo de batalha. A primeira tranche de 2500 unidades deve ser entregue nos próximos dois anos.

Nos EUA, a relação entre tecnológicas e os militares tem estado a ser escrutinada, com os funcionários a pedirem, em cartas abertas ou outras manifestações, que os seus empregadores prem de colaborar com as autoridades em iniciativas que colocam em risco a privacidade dos cidadãos ou mesmo a vida humana. A Google desistiu do concurso JEDI do Pentágono, avaliado em dez mil milhões de dólares, mas a Microsoft continuou na corrida, apesar dos pedidos dos empregados em sentido contrário.