Guimarães, capital do plástico por um dia

Arranca na sexta-feira a conferência Tech Transfer – Plastics for Future no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães. A conferência organizada pelo Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) com o apoio da Universidade do Minho, promete desenhar um diagnóstico à fileira industrial dos plásticos e apontar caminhos mais sustentáveis para o famoso derivado do petróleo.

O evento, que tem o início dos trabalhos agendados para as 9h30, conta com a participação de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

«O programa da iniciativa conta, ainda, com a presença de representantes de empresas do sector dos plásticos e dos seus setores conexos entre as quais SONAE, a Bosch e a Plastipak, assim como associações sectoriais da indústria dos Plásticos e Moldes – APIP e CEFAMOL, e Universidade do Minho, enquanto entidade de referência na formação académica em Engenharia de Polímeros em Portugal», refere o comunicado do PIEP.

A par da partilha de informação e conhecimentos científicos, a conferência conta abordar políticas de investimento, economia circular e industrialização.