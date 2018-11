2019: mais vendas de Switch do que de PS4

A Switch está a provar ser um sucesso e deve continuar numa espiral ascendente no próximo ano. Segundo a Strategy Analytics, a Nintendo deve conseguir vender 17,3 milhões de unidadades e a Sony vai vender 17,1 milhões de PS4/PS4 Pro. A Microsoft está num distante terceiro lugar, com dez milhões de unidades.

A confirmarem-se as projeções, será a primeira vez que a Nintendo lidera nas consolas em dez anos, desde os tempos da batalha Wii/PS3/Xbox, lembra o Tech Crunch.

A Nintendo tem preparado o lançamento daquele que espera ser um dos maiores sucessos, com o Super Smash Bros e há ainda rumores de que se prepara para lançar novo hardware.

Apesar do forte ano de 2019 para a Nintendo, convem lembrar que a Sony tem a maior base de utilizadores com mais de metade das consolas no mundo serem da Sony e 84% destas serem PlayStations 4.