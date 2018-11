Dell alerta que hackers podem ter roubado dados de utilizadores

A Dell publicou no site a informação de que uma tentativa de intrusão, ou «atividade não autorizada», terá sido evitada no início do mês. Os piratas terão tentado entrar e extrair informações como nomes de clientes, endereços de email e passwords, mas não dados de cartões de crédito.

O comunicado publicado no site para os clientes diz que não há provas de que a informação dos utilizadores tenha sido roubada. No entanto, um comunicado de imprensa é um pouco mais cauteloso, dizendo que «embora seja possível que alguma informação possa ter sido removida da rede da Dell, as nossas investigações não obtiveram provas conclusivas de que dadaos tenham sido roubados».

Ainda não há indicação clara se a tentativa de extração foi bem sucedida ou não, noticia o The Verge. A Dell terá contratado uma empresa forense, envolvido as autoridades e, como medida preventiva, redefinido a password para todos os utilizadores registados em no site dell.com.

A empresa recusou ainda adiantar o número de utilizadores que possam ter sido afetados por este roubo.