Google planeia encerrar Hangouts Classic em 2020 e migrar utilizadores para outros serviços

Scott Johnson, o responsável pelo Hangouts da Google, escreveu no Twitter que os utilizadores da vertente para consumidor da plataforma vão ser migrados para o Chat e o Meet, funcionalidades atualmente destinadas aos clientes empresariais. Uma das mensagens de Johnson clarifica que o suporte aos utilizadores não irá terminar e que os consumidores irão usar o Chat e o Meet para troca de mensagens e reuniões. «No final de contas, nem vocês, nem eu iremos tomar esta decisão. Os nossos utilizadores é que o irão fazer. Tudo o resto é conversa», termina Johnson, citado pelo Engadget.

O rumor do encerramento foi trazido à tona novamente nos últimos dias pelo 9to5Google que cita uma fonte próxima do processo na gigante tecnológica. Depois da resposta de Johnson no Twitter, o 9to5Google reforçou a sua notícia, alegando ter uma segunda fonte que confirmou o fim da plataforma como a conhecemos.