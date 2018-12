Amazon chegou a valer mais do que a Apple... por segundos

O comércio intraday de segunda-feira em Wall Street viu a Amazon destronar a Apple como empresa mais valiosa. Por breves segundos, as ações subiram 4,7%, colocando a Amazon a valer 865 mil milhões de dólares, mais do que os 864,8 mil milhões que valia a Apple na altura. O pódio completa-se com a Microsoft, que também viu subir o valor das ações em 0,9%, colocando a empresa a valer 859 mil milhões de dólares.

Segundo a Reuters, ao fim do dia, tudo voltou ao “normal”, com a Apple a valorizar 3,49% nos 877 mil milhões, a Amazon a aumentar o preço das ações 4,86% para os 866,66 mil milhões e a Microsoft a subir 1,08%, para os 860,4 mil milhões de dólares.

Os especialistas acreditam que o acordo entre a China e os EUA para tréguas na batalha comercial que está atualmente em curso pode ter servido para assistirmos a um aumento na valorização das empresas tecnológicas.