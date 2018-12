ShareToy: Universidade de Aveiro repara brinquedos para quem mais precisa

A primeira sessão decorreu a 28 de novembro e juntou mais de 20 pessoas de vários cursos. Há outras sessões agendadas para todas as quartas-feiras até 19 de dezembro e os brinquedos reparados pelos voluntários vão ser doados a instituições de apoio aos mais carenciados nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria. O projeto chama-se ShareToy e é apadrinhado pelo Núcleo de Robótica Diversificada da Associação de Electrónica, Telecomunicações e

Telemática da Universidade de Aveiro, em parceria com o Institute of Electrical and Electronics Engineers – Student Branch.

Dilan Nunes, o coordenador do NERD, convida: «os que não sabem reparar, aprendem com os que já têm alguma experiência. Todos são bem-vindos». O projeto de voluntariado prevê a reparação de carros, motas, comboios, aviões, jogos, instrumentos musicais, bonecas e peluches dando aos futuros engenheiros experiência para resovler problemas que podem vir a encontrar noutras escalas e complexidades.

No ano passado, os brinquedos reparados foram direcionados para as vítimas dos incêndios na região e, este ano, destinam-se a instituições de apoio aos mais carenciado.

Os brinquedos a reparar podem ser deixados nos Bombeiros Velhos de Aveiro ou no Departamento de Eletrónica, Telecomunicaçõe e Informática da UA ou podem ser enviados para o Campus da Universidade.